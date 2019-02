Sala elementi,concluso in parte restauro

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - Torna visibile parte del soffitto della Sala degli elementi in Palazzo Vecchio a Firenze: il restauro, iniziato nel 2017, sarà completato a primavera. I lavori, che hanno lasciato fruibile la sala pur con un percorso parziale, hanno già svelato colori e particolari originali delle pareti e a breve sarà completamente rimesso a nuovo anche il soffitto. Il restauro ha ricevuto il finanziamento dalla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti onlus per oltre 800mila euro ed è inserito nel progetto Flic (Florence I care) che coinvolge i privati nel restauro dei beni culturali cittadini.

Nelle due fasi dell'intervento dedicate la prima alle pareti per 475mila euro, l'altra al soffitto per 345mila euro, in programma operazioni di pulitura, stuccatura, riparazione di fessurazioni e distacchi di materiale, recupero dei colori originali e delle decorazioni delle parti lignee.