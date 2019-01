Scontro tra auto a Livorno, muore un agente di polizia

(ANSA) - LIVORNO, 30 GEN - Un agente di polizia di Livorno è morto mentre un collega che viaggiava sull' auto di servizio con lui è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello (Pisa) in seguito ad un incidente stradale avvenuto verso le 19 in via Leonardo da Vinci, nella zona portuale di Livorno. Altre tre persone sono rimaste ferite e sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e vigili del fuoco, ma per l'uomo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, non c'è stato niente da fare, mentre il collega è stato trasferito in codice rosso nel nosocomio di Cisanello.

Nell'incidente, oltre alla pattuglia, sarebbero rimasti coinvolti anche un mezzo pesante e altri due veicoli.

Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di uno scontro frontale tra due delle auto coinvolte, ma la dinamica è tuttora al vaglio della polizia municipale che è arrivata sul posto insieme alla stradale e alla polizia per i rilievi.(ANSA).