Maltempo: fitta nevicata su Siena

(ANSA) - SIENA, 30 GEN - Una fitta nevicata si sta abbattendo su Siena e le zone circostanti. In poco tempo i tetti delle case sono stati ricoperti da una fitta coltre bianca. Al momento non si registrano disagi alla viabilità cittadina tuttavia si teme il ghiaccio e sono pronti ad entrare in azione i mezzi spargisale. Neve da stamani anche in alcune zone della provincia di Siena, in particolare nei comuni del Monte Amiata. Intanto il Comune di Siena ha attivato il piano neve, schierando quattro mezzi spargisale in azione a ciclo continuo sulle strade della città. In particolare massima attenzione è rivolta alle strade che portano all'ospedale Le Scotte e alla stazione ferroviaria. La mobilità scolastica pubblica sarà garantita. È stata incrementata la reperibilità dei dipendenti comunali per fronteggiare qualsiasi criticità. Inoltre mezzi spazzaneve hanno lasciato l'autoparco di Pescaia e sono stati messi sulla strada pronti ad intervenire. Imbiancate anche alcune colline nel territorio di Camaiore (Lucca).