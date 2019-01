Joe Dante 'star' del Lucca Film Festival

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - Sarà Joe Dante, regista americano autore di film cult come Gremlins e Pirana, il protagonista del Lucca film festival e Europa cinema 2019, in programma dal 13 al 21 aprile a Lucca e Viareggio, dove sarà insignito del 'Premio alla carriera'. Dante sarà omaggiato da una serie di eventi: sarà proiettata una selezione dei suoi film più rappresentativi, terrà una masterclass sulla sua carriera curata dal giornalista e critico cinematografico Paolo Zelati e presenterà in anteprima nazionale Nightmare Cinema, lavoro collettivo e antologia horror realizzato in collaborazione con altri registi. "Joe Dante - hanno spiegato Stefano Giorgi e Paolo Zelati, curatori della sezione - è uno di quei registi di genere che ha saputo, più di ogni altro, interpretare l'horror dissacrante sul grande schermo con ironia e con stile anticonformista e irriverente". Sarà presente al festival anche Mick Garris, regista famoso anche per aver ideato la serie televisiva 'Masters of horror'.