Islam: minacce Pd Pisa,abbiamo esplosivo

(ANSA) - PISA, 26 GEN - Una lettera di minacce ("abbiamo tanto esplosivo") è stata recapitata ieri al circolo Pd Cisanello-Pisanova di Pisa, che nei giorni scorsi aveva preso posizione a sostegno della costruzione di una nuova moschea in città. Lo ha reso noto il Pd pisano. La lettera, un biglietto scritto a mano con un pennarello blu, è stato consegnato alla polizia e i referenti del partito hanno già sporto denuncia.

"Attenti a fare pressioni per la moschea - si legge nel biglietto siglato dal sedicente Movimento per la difesa di Pisa - Abbiamo esplosivo per cancellare il circolo. Non c'è una data.

Dovete stare con la paura di sentire quel momento. Questo vale per il consiglio pastorale e per i valdesi". Il riferimento finale è ai recenti appelli alla Giunta di centrodestra arrivati da parte della Chiesa cattolica e di quella valdese a rispettare la Costituzione e a consentire la realizzazione del luogo di culto per la comunità musulmana.