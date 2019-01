Tenta di soffocare la madre, poi desiste

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Un uomo di 61 anni è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri, per aver tentato di soffocare l'anziana madre spingendole un cuscino contro il volto, desistendo poi volontariamente. L'episodio è avvenuto questo pomeriggio in un'abitazione di Sesto Fiorentino (Firenze). Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe aggredito la madre, 80enne, anche nella giornata di ieri, tentando sempre di soffocarla con un cuscino. Le ragioni della sua condotta, che secondo i carabinieri sarebbero riconducibili alle condizioni di disagio in cui vivono madre e figlio, sono in corso di accertamento. L'allarme è stato dato dal medico di famiglia dell'anziana andato nella casa per una visita programmata.