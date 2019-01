Pitti Bimbo al via con 553 collezioni

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Al via da domani al 19 gennaio alla Fortezza da Basso Pitti Bimbo edizione 88: il salone accogliere 553 collezioni per l'autunno-inverno 2019/2020, 360 delle quali provenienti dall'estero (il 62% del totale), organizzate in 11 sezioni.

Tra gli eventi speciali in Fortezza, due sfilate firmate Pitti Immagine danno spazio a una selezione di marchi che esprimono il mondo della ricerca nella moda bimbo. In calendario sfilano Monnalisa, il brand Stefania e il collettivo di aziende spagnole Children's Fashion form Spain. Al salone c'è anche Barbie che festeggia 60 anni con una mostra celebrativa e una capsule collection realizzata con Patrizia Pepe. Ancora, il Polimoda di Firenze organizza un open day per il lancio del secondo Summer Camp che includerà un workshop in collaborazione con Barbie, un progetto educativo sulla moda rivolto ai bambini realizzato con la collaborazione di Mattel Italia, Pitti Immagine e il Museo Salvatore Ferragamo, il cui ricavato andrà a favore della Fondazione Meyer.