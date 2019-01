Auto contro camion, muore coppia anziani

(ANSA) - VAIANO (PRATO), 15 GEN - Due anziani coniugi di Vernio (Prato), di 84 e 85 anni, sono morti stamani in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 11.00 lungo la strada regionale 325, a Vaiano. Viaggiavano in direzione Prato su un'utilitaria che si è scontrata con un camion che proveniva dalla direzione opposta: all'altezza di una semicurva i mezzi si sono scontrati violentemente. Sul posto sono intervenute due ambulanze: l'autista del mezzo pesante, un trentaduenne che trasportava materiale tessile, è stato portato all'ospedale in stato di shock, mentre per i due coniugi non c'è stato niente da fare. Oltre carabinieri e alla polizia municipale, per liberare i corpi dei due anziani dall'abitacolo, sono intervenuti i vigili del fuoco. La dinamica dello scontro è in fase di accertamento.

La strada è stata chiusa per effettuare i rilievi e permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.