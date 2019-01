Tamponamento su Autopalio, muore donna

(ANSA) - SIENA, 9 GEN - Una donna di 32 anni è morta ieri sera in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo l'Autopalio, tra le due uscite di Colle Val d'Elsa (Siena), in direzione Firenze. Secondo la dinamica accertata al momento dalla polizia stradale, la vittima, originaria del Marocco e residente a Gambassi Terme, era alla guida di una Panda che è stata tamponata da un'auto Mercedes condotta da un 23enne. In seguito all'urto la 32enne è stata sbalzata fuori dalla sua vettura: vani i tentativi di rianimarla. Il giovane è risultato negativo ad alcool e droga. In seguito all'incidente, avvenuto intorno alle 22, l'Autopalio è rimasta chiusa per due ore.