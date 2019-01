Moda, +1,5% fatturato menswear italiano

(ANSA) FIRENZE, 7 GEN - Il fatturato della moda maschile italiana dovrebbe archiviare il 2018 con una lieve crescita, secondo i dati elaborati da Sistema Moda Italia e diffusi oggi, alla vigilia di Pitti Uomo (8-11 gennaio). Il fatturato è atteso sperimentare una dinamica pari al +1,5%, oltrepassando dunque i 9,4 mld di euro. Dopo una prima parte dell'anno particolarmente soddisfacente oltreconfine (il primo semestre si è chiuso con un export in aumento del +5,5%), la performance annua risulta in decelerazione. Il valore della produzione assiste a un'inversione di tendenza, con una contrazione nell'ordine del -2,8% rispetto al 2017. Per l'export si stima una decelerazione che porterebbe a +3,9%, corrispondente a un livello complessivo di vendite estere superiore comunque ai 6,3 mld. Nel caso dell'import la crescita è stimata al 6,4%, per 4,2 mld. Per il 2019 le rilevazioni campionarie condotte dal Centro Studi di Confindustria Moda indicano una "stabilità" delle condizioni congiunturali sperimentate nel corso del 2018.