Pedro Alonso in visita Duomo di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 5 GEN - L'attore Pedro Alonso, il famoso 'Berlino' della serie tv di Netflix 'La Casa di carta', ha visitato la cattedrale di Firenze, le Terrazze del Duomo e il Battistero. L'attore, in città per le riprese della terza stagione, ha deciso di prolungare il suo soggiorno nel capoluogo toscano proprio per visitare il Duomo e il Battistero. La visita, iniziata alle nove di questa mattina, è durata tre ore e, ad accompagnarlo, una guida dell'Opera di Santa Maria del Fiore originaria di Madrid. Pedro Alonso, entusiasta della visita, ha voluto capire profondamente 'lo spirito' della città e del tempo e non fermarsi ad una visita nozionistica.

Per Alonso, precisa una nota dell'Opera di Santa Maria del Fiore, è stato il suo carattere cosmopolita, le relazioni intraprese con il mondo, che hanno fatto di Firenze una delle più belle e celebri città.