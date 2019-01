Firenze rievoca Cavalcata dei Magi

(ANSA) - FIRENZE, 2 GEN - Firenze, da tradizione, rievoca domenica 6 gennaio, per l'Epifania, la Cavalcata dei Magi, solenne corteo con decine di figuranti. La manifestazione, alla sua XXIII edizione dell'epoca moderna, è organizzata dall'Opera di Santa Maria del Fiore e si rifà a un'antica tradizione fiorentina del XV secolo, quando a Firenze una compagnia di laici intitolata ai Santi Re Magi, di cui fecero parte i maggiori componenti della famiglia dei Medici, organizzava un fastoso corteo, la 'Festa de' Magi'. Dal 1997, in occasione dei festeggiamenti per i 700 anni della fondazione della Cattedrale, l'Opera del Duomo ha voluto riprenderla.

Il corteo di figuranti con in testa i Re Magi a cavallo, in sontuosi abiti di seta ispirati a quelli dell'affresco di Benozzo Gozzoli, partirà da piazza Pitti intorno alle 14, snodandosi poi lungo le strade del centro storico. Alle 15 l'arrivo in piazza Duomo dove i Magi offriranno i loro doni a Gesù bambino nel presepe vivente.