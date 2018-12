Vandali segano autovelox a Vinci

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 31 DIC - Un autovelox è stato danneggiato nella notte a Vinci (Firenze) sulla strada provinciale di Pietramarina. Si tratta del secondo caso in dieci giorni. Il 21 dicembre era stato preso di mira un altro apparecchio in modo analogo nella zona. In entrambe le situazioni il palo su cui è posto il rilevatore di velocità è stato segato e fatto cadere. Il fatto è stato segnalato dall'amministrazione comunale alle forze dell'ordine. I due apparecchi sono stati riattivati alla fine di ottobre dopo un periodo in cui erano rimasti spenti e le autorità non escludono che le azioni siano opera di soggetti rimasti contrariati dall'impiego dei dispositivi di rilevamento della velocità.