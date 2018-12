Porti: Nogarin, Grimaldi lascia Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 31 DIC - "Ho saputo che a causa di frizioni con la capitaneria di porto la compagnia di navigazione Grimaldi Lines potrebbe decidere di abbandonare il porto di Livorno. Lo dico in maniera molto chiara: questa città non può permettersi di lasciar scappare un armatore così importante perché un eventuale addio si tradurrebbe in una perdita significativa di posti di lavoro e ciò sarebbe intollerabile". Lo dice il sindaco Filippo Nogarin. "Mi pare - aggiunge - che sia in corso un braccio di ferro tra Capitaneria e Autorità portuale. Un braccio di ferro di cui sono poco chiare le ragioni e i contorni e dunque non intendo entrare nel merito di quanto sta accadendo.

Ma una cosa è certa: interverrò presso il ministero dei Trasporti per far in modo che qualsiasi tensione venga smorzata e si tuteli l'interesse pubblico. La città ha già pagato un prezzo troppo alto in termine di posti di lavoro perduti a causa di scelte politiche sbagliate fatte nel porto. Ora basta, l'addio di Grimaldi deve essere scongiurato in ogni modo".