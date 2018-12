No auto euro 1 e euro 2 in ztl Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Stop totale in ztl a Firenze per i veicoli a benzina euro 1 e per i diesel fino euro 2 dal prossimo primo gennaio 2019: lo prevede un'ordinanza che attua il Piano di azione comunale per la qualità dell'aria 2016-2019, approvato dal consiglio comunale due anni fa. Si stima che il provvedimento riguarderà circa 2500 autovetture. Ancora pochi giorni, quindi, e poi dal nuovo anno potranno accedere alla ztl solo i veicoli euro 2 o superiori a benzina ed euro 3 o superiori diesel.

"Negli ultimi quattro anni - ricorda l'assessore all'ambiente Alessia Bettini - la nostra città non ha registrato sforamenti di pm10 oltre i 35 giorni previsti all'anno per legge. Vogliamo ora intervenire contro il biossido di azoto, la cui prima causa sono i motori diesel. L'obiettivo progressivo, così come previsto in una bozza di accordo regionale, è arrivare a bloccare i diesel euro 3 a partire dal 2020".