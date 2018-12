Su suv spaccia a Montelupo, arrestato

(ANSA) - MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE), 26 DIC - Un 40enne albanese, incensurato e residente a Empoli (Firenze), è stato arrestato a Montelupo Fiorentino (Firenze) dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Ai militari, da qualche tempo, era stata segnalata la presenza di un uomo che a bordo di un suv arrivava nel pomeriggio, parcheggiava lungo via Centofiori e alcuni soggetti si avvicinavano all'auto probabilmente per acquistare stupefacenti. La vigilia di Natale i carabinieri si sono appostati in abiti civili e hanno atteso l'arrivo dell'albanese e lo scambio di dosi con un cliente. Al pusher sono state trovate in tasca due dosi di cocaina e oltre 800 euro in contanti, ed è stato quindi arrestato. Il cliente ha tentato di disfarsi di un involucro con cinque grammi di cocaina appena acquistata ed è stato segnalato alla prefettura di Firenze quale assuntore di stupefacenti.