Auto fuori strada,muore donna a Magliano

(ANSA) - MAGLIANO IN TOSCANA (GROSSETO), 24 DIC - Una donna è morta è un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sull'Aurelia, in prossimità del bivio per Cupi, una frazione di Magliano in Toscana (Grosseto). L'auto sulla quale viaggiavano le due donne, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada, in un punto in cui l'Aurelia è a 4 corsie.

Il personale del 118 ha trasferito la donna ferita all'ospedale di Grosseto mentre i sanitari niente hanno potuto fare per l'altra. Sul posto anche la polizia di stato e i vigili del fuoco.