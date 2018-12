Uffizi, mostra online di 8 Natività

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - Una mostra virtuale per celebrare il Natale attraverso una raccolta di quadri della Natività scelti tra i capolavori custoditi dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze. L'esposizione 'Oggi è nato per voi un Salvatore', sul sito degli Uffizi, mette in mostra 8 opere (in alta definizione), con schede in italiano e in inglese. L'iniziativa ripercorre tre secoli di raffigurazione della Natività: dall''Adorazione dei Magi' di Gentile da Fabriano del 1423, passando per quella recentemente restaurata di Leonardo da Vinci e quelle di Hugo van Der Goes, Amico Aspertini, Albrecht Dürer, Gherardo delle Notti e Livio Mehus, fino alla versione tardo seicentesca di Luca Giordano. La mostra digitale rappresenta "una visita più speciale del solito", ha detto Eike Schmidt, per fermarsi "su una immagine conosciutissima in tutto il mondo, un'icona che ci stimola a riflettere in ultima analisi sul senso più profondo dell'uomo, al di là della sua condizione sociale, della provenienza o del colore della sua pelle".