Ncc, cortei in Toscana a Firenze e Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Cortei spontanei di protesta da parte di operatori Ncc (noleggio con conducente) a Firenze e a Pisa.

Secondo quanto si apprende, a Firenze 80 mezzi Ncc, soprattutto van (furgonati), dati in aumento, sono partiti in colonna dalla zona dell'aeroporto Vespucci, hanno transitato a bassa velocità sul Ponte all'Indiano e raggiunto la zona di Ponte alla Vittoria. Da qui hanno percorso i viali di circonvallazione e si stanno dirigendo presso la sede Rai Toscana, a Firenze Sud. Un altro corteo con almeno 50 van ha invece percorso la superstrada Firenze-Pisa-Livorno a 90km/h su due corsie con partenza da Vicarello e uscita allo svincolo Pontedera-Ponsacco con proseguimento in direzione della stazione di Pisa. Il corteo è in corso ed è previsto che tramite la via Aurelia raggiunga Livorno fino al Comune. Entrambi i cortei sono spontanei e non risultano essere promossi da sigle sindacali.