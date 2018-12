Firenze, al Novecento cinque mostre

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Cinque mostre e una nuova sala espositiva per il museo Novecento di Firenze: le rassegne apriranno tutte insieme domani, 20 dicembre, fino al 28 marzo.

Dopo cento anni dall'ultima mostra dedicata all'artista, torna a Firenze Medardo Rosso che sarà il protagonista del progetto monografico 'Solo'. Dopo Emilio Vedova e Piero Manzoni ora il museo fiorentino propone una selezione di lavori dell'artista torinese considerato il più grande scultore italiano della modernità. Fresca di inaugurazione, la nuova sala 'Room' è dedicata a Maria Lai e ai suoi presepi in terracotta, pietre, stoffa, legno. La terza tappa del progetto culturale poi, mette in mostra undici 11 protagonisti de 'Il disegno del disegno'. Torna anche per il 2019 'Paradigma. Il tavolo dell'architetto', che questa volta racconta Leonardo Ricci, allievo di Giovanni Michelucci e noto per la ricostruzione della Firenze post-bellica. La quinta e ultima rassegna è 'The wall' di Matteo Coluccia, una mostra verticale di 12 metri ispirata al 1968.