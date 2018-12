Maltempo, codice giallo neve e ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Codice giallo per neve e ghiaccio dalle 12 alla mezzanotte di domani in Toscana. Le zona interessata è molto ampia e abbraccia tutte le aree centro-settentrionali e orientali. Previsto un peggioramento con precipitazioni diffuse, spiega una nota, a partire da ovest e nevicate generalmente a quote di montagna, ma localmente fino a 200-400 metri nei fondovalle appenninici di Lunigiana, Garfagnana, comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), Mugello e Casentino). Accumuli poco abbondanti in collina e montagna sulle zone settentrionali della regione. Non sono previste nevicate con accumulo sulle pianure.

Sulle zone interne è possibile la locale presenza di ghiaccio a causa delle precipitazioni nevose previste o a causa della presenza di locali fenomeni di gelicidio anche a quote di pianura. Sempre per domani, dal tardo pomeriggio, possibili isolati temporali sull'Arcipelago e le zone meridionali costiere. Occasionali colpi di vento e grandinate.