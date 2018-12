Incendio a Montespertoli, 2 intossicati

(ANSA) - MONTESPERTOLI (FIRENZE), 15 DIC - Due persone, padre e figlio, sono rimaste intossicate nelle prime ore di oggi a Baccaiano di Montespertoli (Firenze) a causa di un incendio nella loro abitazione. Secondo le prime informazioni, poco prima delle 4 del mattino, le fiamme sono partite dal soggiorno e i fumi si sono sparsi per tutta la casa, arrivando fino alle camere da letto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e areato i locali, e gli operatori del 118 che hanno preso in carico i due intossicati portandoli in ospedale a Empoli (Firenze). Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. È il secondo incendio in abitazione in poche ore nell'Empolese dopo che ieri sera nel centro di Empoli il 115 è intervenuto per un altro caso: nell'abitazione in quel frangente non erano presenti persone e le fiamme sono state domate prima che potessero provocare ulteriori danni.