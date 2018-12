Capodanno, Nardella,no spray peperoncino

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Per la festa di capodanno di Firenze che vedrà esibirsi a Piazzale Michelangelo Francesco Renga, Baby K e Lorenzo Baglioni, sarà vietato l'ingresso con lo spray al peperoncino. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella, presentando oggi a Palazzo Vecchio gli eventi del 31 dicembre in città. "E' una misura che avevamo già adottato precedentemente - ha precisato - e la adotteremo anche quest'anno". Nardella ha spiegato che è già stato istituito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sugli eventi di capodanno: "Confermiamo - ha detto - tutti i criteri dell'anno scorso. Il ministro dell'Interno l'anno scorso, dopo i fatti di Torino, ha emanato una circolare piuttosto restrittiva basata su principi di cautela e prevenzione per i grandi eventi in spazi pubblici. Anche quest'anno avremo accessi controllati a Piazzale Michelangelo, non più di 14mila persone. Sarà vietato l'ingresso a qualunque oggetto di vetro, e sarà vietato lo spray al peperoncino".