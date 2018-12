Tir esce strada e si ribalta, un ferito

(ANSA) - LIVORNO, 11 DIC - Tir esce di strada e si rovescia su un fianco all'imbocco della A12 nel Livornese, intervengono i vigili del fuoco. Soccorso l'autista del mezzo che è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Sul posto, in corrispondenza del raccordo stradale che dalla via di grande comunicazione Fi-pi-li immette sull'autostrada A 12, in direzione sud (casello Collesalvetti), è intervenuta una squadra di pompieri di Livorno. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto ad assistere il conducente, che al loro arrivo era già fuori dall'abitacolo del tir, e a mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche la polizia stradale.