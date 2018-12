A Lucca unica data italiana Scorpions

(ANSA) - LUCCA, 11 DIC - Sarà a Lucca, per il Summer festival, l'unica data italiana degli Scorpions: la band sarà in piazza napoleone il 27 luglio.

Tra i gruppi più influenti della storia del rock, gli Scorpions i sono formati ad Hannover nel 1965 ed hanno venduto più di 100 milioni di dischi nel mondo. Ancora oggi, sono considerati tra i massimi esponenti del genere hard & heavy. Il maggiore successo l'hanno ottenuto negli anni Ottanta, con brani passati alla storia, come Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, No One Like You e Wind of Change.