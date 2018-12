Da Firenze via a tour Vandelli-Shapiro

(ANSA) - FIRENZE, 6 DIC - Partirà lunedì 10 dicembre dal teatro Verdi di Firenze il 'Love and Peace tour' con un duo inedito, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, storici leader rispettivamente delle band dei The Rokes e dell'Equipe 84. Per anni rivali e in continua competizione, i due 'ragazzi' degli anni '60 si sono ritrovati dopo una carriera lunga oltre 50 anni per tornare a sfidarsi con ironia ed energia nei più prestigiosi teatri Italiani. Dopo Firenze Shapiro e Vandelli saranno l'11 dicembre a Roma (Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli), e successivamente a Torino (13 dicembre, Teatro Colosseo), Bologna (15 dicembre, Teatro Manzoni), Montecatini (18 gennaio, Teatro Verdi), La Spezia (19 gennaio, Teatro Civico), Brescia (25 gennaio, Dis_Play Brixia Forum), Milano (29 gennaio, Teatro Ciak), Trento (31 gennaio, Auditorium Santa Chiara) e Schio-Vicenza (1 febbraio, Teatro Astra). "L'emozione è tanta" hanno detto, messe via le armi, ci divertiamo e ogni tanto ci sorridiamo anche".