Botte a moglie che nega soldi, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 06 DIC - Per circa sei anni avrebbe insultato e picchiato la moglie perché si rifiutava di dargli denaro per il gioco d'azzardo, arrivando a malmenarla anche davanti ai loro figli piccoli. Per questo un operaio 42enne, albanese, è stato arrestato dai carabinieri a Firenze, con la accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. In alcuni casi avrebbe colpito la donna in testa così forte da farle perdere i sensi. Le indagini sono iniziate nel giugno scorso quando la moglie, anche lei albanese, ha deciso di presentare una denuncia. A seguito degli accertamenti, lo scorso ottobre l'operaio, incensurato, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento della case familiare, con contestuale divieto di avvicinamento a moglie e figli. L'arresto sarebbe scattato poiché l'uomo, incurante delle prescrizioni, avrebbe continuato a perseguitare la donna, chiamandola al telefono e avvicinandola sul luogo di lavoro.