Picchia e minaccia ex, arrestato

(ANSA) - AREZZO, 4 DIC - Ha umiliato e picchiato l'ex per anni, anche alla presenza dei loro figli minori, e, in un'occasione, la donna ha dovuto anche ricorrere alle cure dei sanitari: per questo un uomo di 38 anni, di origini tunisine e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Arezzo per stalking. La donna, sua connazionale, ha chiamato i militari poiché l'ex convivente stava tentando di sfondare il portone d'ingresso dell'abitazione a calci e pugni indirizzando minacce di morte nei confronti sia della donna che dei figli che, terrorizzati e in lacrime, si erano barricati in una stanza della casa. Giunti sul posto, i carabinieri hanno sorpreso il 38enne mentre stava tentando di sfondare la porta d'ingresso dell'appartamento gridando frasi sconnesse e minacciose sia in italiano che in arabo. I militari lo hanno bloccato, dagli accertamenti è inoltre emersa una storia fatta di sopraffazioni, violenze, minacce ed umiliazioni.