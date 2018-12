Firenze,24 famiglie evacuate da 2 stabili

(ANSA) - FIRENZE, 4 DIC - Intervento stamani dei vigili del fuoco in via Doni a Firenze per la verifica della stabilità di un condominio di 7 piani a seguito, si spiega, di alcuni rumori provenienti dai muri. In via precauzionale sono stati evacuati gli abitanti del condominio interessato alla verifiche e di quello accanto per un totale di 24 famiglie: tutti sono poi potuti rientrare una volta conclusi i controlli.

Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco i rumori che avevano destato sospetto provenivano da "una tamponatura in un appartamento in fase di ristrutturazione". Disposta "l'intagibilità" di una stanza "fino al ripristino delle condizioni di sicurezza". Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, intervenuti a partire dalle 5 con 3 automezzi di cui un'autoscala e 9 pompieri, anche la polizia municipale.