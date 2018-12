Uccide ladro, domani autopsia su vittima

(ANSA) - MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 29 NOV - Si terrà domani presso l'ospedale San Donato di Arezzo l'autopsia sul cadavere di Vitalie Tonjoc, il moldavo di 29 anni ucciso nell'azienda dal commerciante Fredy Pacini durante un tentativo di furto. Sempre domani è confermato che Pacini verrà sentito dal pm che coordina le indagini, Andrea Claudiani. Intanto a Monte San Savino il commerciante ha ripreso il suo posto in ditta anche se, per la prima volta dopo tanto tempo, non ha pernottato all'interno ma da un amico. Secondo quanto si apprende nella cerchia dei conoscenti di Pacini, ancora molto sotto choc, sarebbe stato piuttosto difficile convincerlo a dormire altrove. Poi però le persone a lui vicine sono riuscite a far sì che insieme alla moglie non restasse di notte in ditta ma che fosse ospite fuori Comune da un conoscente. I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi mesi del 29enne in Italia. Sul suo passaporto c'è un visto di transito dalla Romania nel mese di settembre. Potrebbe far parte di banda dedita a furti.