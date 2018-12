Lavori linea, stop treni Pt-Montecatini

(ANSA) - PISTOIA, 28 NOV - Due giorni di stop alla circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla liena Firrenze-Pistoia-Viareggio, per i lavori del primo lotto per il raddoppio ferroviario lungo la tratta Pistoiese. In particolare, per consentire l'operatività dei cantieri, Fs spiega che lo stop sarà dalle 15 di sabato 1 dicembre alle 5 di lunedì 3 dicembre. Tra Pistoia e Montecatini sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus via A11 che non effettuerà fermate intermedie.

I lavori proseguono, si spiega ancora, con la realizzazione di diversi tratti di binario, in affiancamento all'attuale, e delle opere propedeutiche all'eliminazione dei passaggi a livello, la costruzione della galleria Serravalle e delle spalle e pile dei nuovi ponti ferroviari sui fiumi Nievole ed Ombrone.