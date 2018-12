Lucca, mostre foto e incontri a Photolux

Dalle mostre con gli scatti vincitori delle edizioni 2018 del World press photo e del Leica Oskar Barnack award agli incontri con Gianni Berengo Gardin, Nicola Tanzini, Martino Marangoni, Marcel Fortini e giovani talenti come Tomaso Clavarino e Ilaria Di Biagio+Pietro Vertamy. Questi alcune delle proposte di Photolux 2018, in corso a Lucca fino al 9 dicembre.

In attesa del ritorno della biennale nel 2019, il festival dedicato all'ottava arte racconta, con le esposizione ospitate a Palazzo Ducale e nella Chiesa dei Servi, l'attualità con storie, ritratti, reportage e progetti di ricerca. Tra le mostre in programma 'Tokyo Tsukiji' con le immagini scattate da Nicola Tanzini al Tsukiji, il mercato ittico più grande del mondo oggi smantellato e 'Fantasia', con gli scatti di Karim El Maktafiritrae sul 'Tbourida', sport tradizionale del Marocco e sontuosa esibizione che celebra l'unione tra l'uomo e il suo cavallo. Ancora, 'After the flood', con le foto di Joakim Kocjancic sulle comunità di Cardoso e dintorni, colpite dall'alluvione del 1996. E poi 'Scatta la notizia', protagonisti gli studenti dell'istituto Francesco Morano di Caivano (Napoli) che hanno documentato bellezza e difetti di ciò che li circonda sotto la guida di Antonio Gibotta. 'Simultanei, volti del contemporaneo' presenta invece il lavoro vincitore di una call dedicata alla cultura dell'immagine, ovvero 23 scatti da '2030: Birth of a Metropolis', di Filippo Venturi, che documentano la trasformazione di Akmola, in Kazakistan, da città di provincia a moderna metropoli e capitale del paese, rinominata Astana nel 1998.





