Giovane uccisa in ostello a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - Una 21enne cinese è stata uccisa in un ostello a Firenze, in via Santa Caterina d'Alessandria: sarebbe stata strangolata dal marito, un 30enne nato in Birmania da madre messicana. A confessarlo agli addetti dell'ostello lo stesso uomo che si è presentato nella hall per chiedere aiuto. Davanti al pm si sarebbe però avvalso della facoltà di non rispondere. Il trentenne, portato in questura, è stato arrestato.

La coppia era a Firenze in viaggio in nozze. Secondo quanto emerso al momento la 21enne sarebbe stata strangolata al culmine di una lite per futili motivi.



Data ultima modifica 25 novembre 2018 ore 13:43