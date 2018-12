In Toscana 20 mln turisti legati shopping

(ANSA) - FIRENZE, 23 NOV - Oltre 5,5 milioni di arrivi di turisti italiani in Toscana e più di 20 mln di presenze legate allo shopping: sono i numeri che emergono dallo studio di Toscana Promozione Turistica presentato oggi a 'Shopping Tourism - il forum italiano', organizzato da Risposte Turismo. L'offerta toscana di luoghi di shopping comprende 8 tra factory outlet ed outlet village, 12 distretti industriali, 17 musei d'impresa, mercati e centri commerciali naturali, vie dello shopping, department e flagship store, cantine e fattorie, ed altro ancora. Sono 6 i source market 'chiave' per promozione e comunicazione del prodotto 'shopping tourism' toscano: Cina, Russia e Emirati Arabi per i mercati emergenti, Usa e Germania tra quelli consolidati, oltre all'Italia. "In Toscana - ha detto l'assessore toscano al turismo Stefano Ciuoffo - si viene per tanti motivi ma anche perché c'è la percezione che il made in Tuscany ha un valore aggiunto. Dobbiamo iniziare a considerarlo un elemento su cui lavorare più a fondo".



Data ultima modifica 23 novembre 2018 ore 22:04