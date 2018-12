Wiki monuments, cipressi Orcia in top 10

(ANSA) - SAN QUIRICO D'ORCIA (SIENA), 22 NOV - Simbolo non solo della Val d'Orcia (Siena) e del paesaggio toscano, i cipressi di San Quirico d'Orcia conquistano anche due posti nella top ten della settima edizione del concorso Wiki Loves Monuments. Due foto che li ritraggono sono state scelte tra le 29.000 immagini di monumenti italiani in gara, realizzate da più di mille fotografi.

In particolare al sesto posto si è classificata la foto dei cipressi di San Quirico dal titolo 'Il Solitario', di Claudio Minghi, al nono posto la foto con la corona di cipressi dal titolo 'I cipressi della Val D'Orcia', di Carlo Cattaneo.

"E'l'ennesimo riconoscimento al nostro territorio che ci riempie di soddisfazione e ci gratifica - commenta il vicesindaco ed assessore al turismo del Comune di San Quirico, Luciano Gorelli -. Sappiamo di avere un territorio molto bello ed apprezzato in tutto il mondo, ma non si finisce mai di stupirci ogni qual volta a dircelo sono persone e riconoscimenti provenienti da ogni dove".