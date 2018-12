Amleto con Lavia in discoteca Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Si intitola 'AmletOHamlet!' lo spettacolo 'immersivo' che vedrà l'attore e regista Gabriele Lavia, diretto per la prima volta da Giancarlo Cauteruccio, interpretare Amleto al centro della pista da ballo della discoteca fiorentina Tenax trasformata per l'occasione in un set teatrale. Lo spettacolo, nell'ambito del progetto 'Tenax Theatre', si terrà il 26 novembre. "Shakespeare è un autore fondamentale per me - dice Lavia -. Amleto è un'opera complessa che appartiene a quella poetica del Bardo che asserisce al problema dell'essenza. La figura dell'uomo, così come quella del cosmo, vengono messi in discussione per la prima volta nella storia dell'umanità". "L'idea è portare Gabriele Lavia, uno dei massimi interpreti del teatro di tradizione in un luogo estremo qual è la discoteca - spiega Cauteruccio -, che sembrerebbe la negazione della sacralità del luogo scenico". Giovani performer del laboratorio Tenax Theatre interagiranno con Lavia guidati da musiche elettroniche e scenografie visuali.