Maltempo, straripano fossi in Maremma

(ANSA) - GROSSETO, 20 NOV - Abbondanti piogge, oltre 60 millimetri in poche ore, in provincia di Grosseto, nel territorio di Manciano, hanno causato problemi al reticolo idraulico minore. L'ufficio Protezione civile del comune maremmano ha chiuso alcune strade che passano vicino al fosso di Molino Onteo, a causa dell'esondazione del torrente Elsa che impedisce l'attraversamento di uno scivolo per il transito delle auto. Segnalate anche altre criticità sulle strade per colpa di allagamenti dovuti allo straripamento di fossi minori. Chiusa la strada di Piano di Cirignano perché l'Elsa è in piena.