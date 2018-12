Travolta sulle strisce, muore 82enne

(ANSA) - MASSAROSA (LUCCA), 17 NOV - Una donna di 82 anni è morta in seguito ai traumi riportati in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Sarzanese Nord, angolo via IV Novembre, a Massarosa (Lucca). L'anziana, originaria di Napoli ma residente a Massarosa, stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata investita da un'auto che transitava in quel momento. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Massarosa e l'automedica che hanno trasferita l'ottantaduenne al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, dove poi è deceduta. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia municipale.