Rossi, preservativi gratis a under 26

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - "In Toscana preservativi gratis a tutti gli under 26. Una decisione che abbiamo fortemente voluto e fondamentale per contrastare malattie sessualmente trasmissibili, evitare gravidanze indesiderate, ridurre il ricorso all'aborto. Non solo profilattici: la gratuità riguarderà moltissimi altri metodi anticoncezionali come pillola, cerotto, anello, pillola del giorno dopo, spermicidi, spirale...". Lo scrive su facebook il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in merito alla delibera approvata ieri dalla Giunta regionale. "Una misura che riguarda anche le donne fino a 46 anni che si trovano in difficoltà economiche - aggiunge Rossi -, nei due anni successivi a un'interruzione volontaria di gravidanza o a un anno dal parto". "Ora lavoriamo - conclude - per potenziare l'educazione sessuale nelle scuole, l'attività dei consultori e le campagne informative su una sessualità sana e consapevole. Per una Toscana dove la salute sessuale è al primo posto".