Capecchi, manager di Conti e 'fratelli'

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - 'Saluta tutti' è il libro di Fernando Capecchi, manager di tanti artisti e conosciuto soprattutto per essere stato lo scopritore di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello e dello storico gruppo di cabaret di Vernice Fresca. E proprio Conti e Pieraccioni erano presenti all'incontro alla libreria Ibs + Libraccio di Firenze. "Poiché sto invecchiando - ha detto l'autore - ho scritto un libro per fissare i miei ricordi in modo tale che se in futuro dimenticherò qualcosa, potrò andare a rileggermi tutti gli aneddoti che ho vissuto in prima persona". Il libro, edito da Rai Eri, è scritto a 4 mani con Enrico Salvadori. "Ricordo un provino - ha raccontato Conti - che facemmo noi tre a Roma.

Fernando lo aveva fissato lo stesso giorno per risparmiare sulla trasferta. Ebbene, a me fu sconsigliato di fare televisione perché ero troppo scuro, Leonardo aveva una faccia troppo carina per fare il cabaret e Giorgio, che aveva interpretato Mario il bagnino, non era piaciuto particolarmente".