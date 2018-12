Gang aggredisce cardiochirurgo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 6 NOV - Un gruppo di ragazzini, i cui veicoli in sosta in doppia fila ostacolavano il traffico in una strada di Firenze, ha aggredito un cardiochirurgo dell'ospedale di Careggi, 58 anni, che era in compagnia della moglie, incinta al nono mese di gravidanza. E' successo verso mezzanotte in via Anselmi a Firenze. Entrambi sono sotto choc, la moglie si è sentita male. Il professionista aveva chiesto ai ragazzi di spostare i mezzi per poter uscire con la sua auto, regolarmente posteggiata. All'improvviso lo hanno aggredito. Uno dei giovani lo ha agguantato alla gola, gli altri lo hanno picchiato ripetutamente, gli sono stati strappati gli abiti. La moglie è scesa di auto, ha gridato per chiedere aiuto ma, ha raccontato lei stessa, "nessuno interveniva e loro ci deridevano e facevano filmati". Il medico ha fatto denuncia ai carabinieri. Indagini in pieno corso per cercare la gang.