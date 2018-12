Salvini, in Toscana 128 nuovi poliziotti

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Entro febbraio 2019 arriveranno in Toscana 128 nuovi poliziotti e 207 carabinieri: lo annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Voglio rinforzare le questure di tutta Italia - dice Salvini - Anche in Toscana ascoltiamo con attenzione le richieste del territorio e l'invio di nuovi poliziotti è una prima risposta". Sui rinforzi per Firenze, Prato e Pisa aggiunge: "In meno di sei mesi di governo stiamo offrendo le prime risposte concrete nonostante qualche polemica degli amministratori di sinistra. Sono felice che, dopo anni di governo nazionale del Pd, ora anche i sindaci democratici si siano accorti del problema sicurezza e chiedano interventi al sottoscritto". In particolare, da qui a febbraio arriveranno 36 nuovi poliziotti in più per la provincia di Firenze (di cui 29 in questura), 8 per quella di Arezzo, 4 per Grosseto, 6 per Livorno, 16 a Lucca, 17 a Massa Carrara, 12 a Pisa, 6 a Pistoia, 15 a Prato, 8 a Siena. Inoltre entro l'anno l'Arma dei carabinieri invierà alla Legione Toscana 207 militari. Ma l'annuncio non convince il governatore Enrico Rossi: "Sull'aumento degli organici delle forze dell'ordine siamo agli annunci generici. Il Viminale parlò di soli 128 poliziotti in più per tutta la Toscana da qui a febbraio, quando è assai probabile che nello stesso periodo ne andranno in pensione anche di più. E poi nessuna indicazione concreta su cosa faranno e dove andranno i presunti neoassunti. In strada o negli uffici?". "Le cifre sparate oggi - dice Rossi - sono una vera e propria miseria: briciole per la Toscana, che rendono le dichiarazioni del titolare dell'Interno solo propaganda spicciola". Anche dal Comune di Firenze si critica Salvini. Il ministro dell'Interno, dice l'assessore Federico Gianassi, "si esalta per le assunzioni di Minniti e festeggia come merito suo se in tutta la provincia di Firenze arrivano i 36 agenti" della polizia di Stato "già previsti. Ma se iniziasse a fare qualcosa di serio anziché slogan, annunci o, peggio, rivendicazione di quanto fatto dai precedenti governi? Ad esempio potrebbe iniziare a mandare a Firenze quei 250 agenti che secondo il Ministero che dirige mancano e rispetto ai quali i 36 arrivi peraltro già previsti sono davvero poca cosa". In serata Matteo Salvini ha controreplicato così: "Per la giunta comunale di Firenze e la Regione Toscana le forze dell'ordine sono troppo poche. Hanno ragione: è l'eredità dei governi di centrosinistra, che hanno dimenticato queste terre nonostante la presenza di tanti toscani a partire dall'ex premier Renzi e di ministri come la Boschi e Lotti".

