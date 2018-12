Arrestato 2 volte in 12 ore in Versilia

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 4 NOV - I carabinieri di Lido di Camaiore hanno arrestato due volte in meno di 12 ore un polacco di 32 anni, Adam Mitrzak. Nel primo episodio è stato sorpreso mentre scappava dopo aver rubato da un supermercato prodotti elettronici ed accessori per un valore di 400 euro.

Portato al domicilio, dove avrebbe dovuto rimanere agli arresti in attesa dell'udienza di convalida, poche ore dopo è evaso dalla sua abitazione ed è andato a rubare in un altro supermercato prodotti per la telefonia. I carabinieri lo hanno di nuovo bloccato e stavolta, dopo esser stato arrestato per evasione e furto aggravato, è stato ristretto nel carcere San Giorgio a Lucca.