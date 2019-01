Alluvione Firenze: premiati eroi del '66

(ANSA) - FIRENZE, 3 NOV - Non esitarono a rischiare la vita per soccorrere e salvare i concittadini che stavano per annegare nell'alluvione dell'Arno, a Firenze, il 4 novembre 1966. Ma anche se i loro atti di coraggio furono certificati da indagini specifiche del Corpo di polizia municipale finora, per più di mezzo secolo sono rimasti gli eroi dimenticati di quella giornata tragica. Sono 16 fiorentini. Oggi, 52 anni dopo l'evento, gli eroi dell'Alluvione sono stati ricordati in Palazzo Vecchio. A loro le ricerche negli archivi storici dei vigili urbani attribuiscono oltre 200 persone salvate dalla furia delle acque. Stamani in una cerimonia è stata consegnata una pergamena ai sei ancora viventi e ai familiari di quelli morti nei decenni. Con le loro storie sono stati realizzati un documentario e un testo. Adesso tanti libri scritti finora sull'Alluvione di Firenze potrebbero essere aggiornati e integrati.