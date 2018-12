Fisco:svende 75 case e terreni,sequestro

(ANSA) - SIENA, 2 NOV - Maxi-sequestro di 75 beni, tra unità immobiliari e terreni, per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro, a un imprenditore agricolo di Montepulciano (Siena) che per non pagare le tasse si era spogliato in modo fittizio del patrimonio, assegnandolo a una società di famiglia da lui stesso gestito. L'operazione è della guardia di finanza del comando provinciale di Siena a seguito di indagini coordinate dalla procura di Siena. L'assegnazione del patrimonio a una nuova società secondo la Gdf sarebbe stato un espediente dell'indagato per rendere infruttuoso il procedimento di riscossione coattiva delle imposte, che avrebbe dovuto versare all'erario dopo un accertamento fiscale e che ammontano a circa 8 milioni di euro. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito le operazioni fraudolente dell'imprenditore per alienare totalmente il patrimonio. In particolare ha suscitato il sospetto una vendita di immobili a prezzi stracciati, poche migliaia di euro, prezzo di gran lunga inferiore al loro valore milionario.