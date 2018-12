Leonardo, ecco l'America su mappamondo

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Un mappamondo su uovo di struzzo del diametro di 11,2 centimetri riporta la miniatura di una carta geografica terrestre dove per la prima volta è visibile il Sud America. Il mappamondo sarebbe stato realizzato a Firenze da Leonardo da Vinci su informazioni di Amerigo Vespucci. E' quanto risulta dai recenti studi del proprietario, il collezionista e industriale belga Stefaan Missinne, insieme ad alcuni esperti di Leonardo e non solo, pubblicati dalla Cambridge Scholars Publishing. Le novità sono emerse tra le prove dell'attribuzione del mappamondo a Leonardo: "C'è un disegno del 1503 alla British Library - spiega Missinne all'ANSA - identificato tra i fogli di Leonardo e finora classificato come rappresentazione della Luna.

In realtà si deve ritenerlo un disegno preparatorio del mappamondo".Secondo il professor Leonardo Rombai dell'università di Firenze "si tratta di una importante scoperta. Vi si vede per la prima volta il Sud America nella sua intera conformazione continentale".