A 7 anni colpisce con testata la maestra in classe a Firenze

A sette anni ha colpito con una testata al naso la sua maestra intenta a fare lezione in classe. E' successo in una scuola primaria di Firenze nei giorni scorsi.

L'aggressione, come riporta La Nazione, sarebbe avvenuta all'improvviso mentre la maestra era seduta in cattedra. Solo il giorno prima, il bambino si era presentato a scuola con dei coltelli lanciandone uno davanti ai suoi coetanei prima di essere fermato dai docenti. L'insegnante è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso per la sospetta frattura del naso dover ha ricevuto una prognosi di sei giorni.