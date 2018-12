Forteto: 14 anni e 10 mesi per Fiesoli

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Condanna a 14 anni e dieci mesi di reclusione a Rodolfo Fiesoli per le presunte violenze nella comunità di recupero per giovani Il Forteto. Sei anni e quattro mesi per Daniela Tardani, imputata con lui nel processo di appello bis celebrato oggi a Firenze.

Il procedimento era stato disposto dalla Cassazione limitatamente a un presunto episodio di violenza sessuale di gruppo contestato al 'guru' della comunità. Secondo quanto emerso, Fiesoli non andrà in carcere, poiché la sentenza non è definitiva e potrà essere di nuovo impugnata con un ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, con la sentenza emessa il 22 dicembre scorso, aveva sostanzialmente confermato la condanna a 15 anni e 10 mesi inflitta a Fiesoli nel processo di appello, disponendo poi l'appello bis, celebrato oggi a Firenze, per il ricalcolo della pena limitatamente al capo di accusa in oggetto.



Data ultima modifica 27 ottobre 2018 ore 11:06