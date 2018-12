Castello Sammezzano, asta deserta

(ANSA) - AREZZO, 25 OTT - E' andata nuovamente deserta l'asta per l'acquisto del Castello di Sammezzano di Reggello (Firenze), raro esempio di architettura orientalista dell'800 per iniziativa di Ferdinando Panciatichi Ximenes. L'apertura era prevista nel pomeriggio ad Arezzo, presso lo studio del notaio Michele Tuccari ma sulla scrivania del professionista non è arrivata alcuna busta. Dai 18 milioni richiesti nello scorso maggio per la prima asta il prezzo era sceso a 16 milioni e 200mila euro e per la prossima asta, ancora da fissare, il prezzo scenderà del 10 per cento.

Il castello è stato messo all'asta dal tribunale di Arezzo dopo la dichiarazione di fallimento, nel dicembre scorso, della Sammezzano Castle, ultima proprietaria della tenuta, acquistato nel 1999. Ma già nel maggio 2017 era andato all'asta: ad aggiudicarselo provvisoriamente era stato una società con sede a Dubai per 15,4 milioni di euro. Il mese successivo, la vendita fu però annullata dal tribunale di Firenze dopo un ricorso di un'altra società.