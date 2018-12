Viabilità: controlli aree pedonali Firenze,multe a 159 mezzi

(ANSA) - FIRENZE, 16 OTT - Sono 159 i veicoli sorpresi a circolare, senza autorizzazione, nelle aree pedonali di Firenze nelle ultime settimane, in occasione di controlli mirati della polizia municipale del capoluogo toscano effettuati anche a seguito di incontri con i direttori alcuni alberghi del centro.

Lo rende noto lo stesso Comune. Per i conducenti scattata la sanzione da 81 euro.

In totale, si spiega, dal 9 settembre sono stati effettuati 47 posti di controllo, in particolar modo per le aree pedonali di di via Roma, piazza della Repubblica e piazza Santa Maria Novella: 322 i veicoli trovati in transito, 159 dei quali non autorizzati.(ANSA).